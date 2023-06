Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Hallgarten (ots)

Am Donnerstag, 08.06.2023 gegen 13:00 Uhr wurde über Notruf ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer auf der L378 bei Hallgarten gemeldet. Der Unfall dürfte sich auf Grund mehrerer Zeugen vor Ort wie folgt zugetragen haben: Der 41jährige Motorradfahrer befährt die L378 von Oberhausen a.d.Nahe kommend in Fahrtrichtung Hallgarten. Auf einem geraden Streckenstück beginnt der Motorradfahrer zwei vor ihm in gleiche Richtung fahrende PKW zu überholen. Kurz nach der Geraden geht die Strecke in eine Rechtskurve über. Nach dem Überholen und vor der Kurve verliert der Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Motorrad und kommt ohne Fremdeinwirkung nach links von der Fahrbahn ab. Durch den Sturz wird der 41Jährige schwerstverletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Zur Unfallaufnahme musste die Strecke für 1,5 Stunden vollgesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell