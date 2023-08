POL-OG: Offenburg - Mit E-Scooter gestürzt

Bühl (ots) - Bei einem Arbeitsunfall wurde am Donnerstagnachmittag in der Bühler Innenstadt ein Mann schwer verletzt. Gegen 15:20 Uhr wurden Einsatzkräfte alarmiert, nachdem der Mann sich in der Eisenbahnstraße in rund sieben Meter Höhe den Arm während Dacharbeiten in einen Schrägaufzug eingeklemmt hatte. Nach dem Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik ...

