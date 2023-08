Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Betrunken am Steuer

Achern (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag geriet ein sichtlich angetrunkener Autofahrer nach einem Zeugenhinweis in das Visier der Polizeibeamten. Der 28-jährige Mercedes-Fahrer soll gegen 1 Uhr die L87 in Richtung Achern befahren haben und anschließend auf den Parkplatz einer Tankstelle abgebogen sein. Hierbei wurde er, aufgrund seiner unsicheren Fahrweise, von einem anderen Verkehrsteilnehmer bemerkt, welcher dahin gehend die Beamten informierte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von über zweieinhalb Promille. Die nächtliche Ausfahrt bescherte dem jungen Mann neben einer Strafanzeige auch eine behördliche Sicherstellung seines Führerscheins.

/gi

