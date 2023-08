Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau, L92 - Mehrere Verletzte nach Unfall

Oppenau (ots)

Zu einem Unfall mit drei verletzten Insassen eines Pkw kam es am Mittwochabend auf der L 92. Gegen 21:35 Uhr war ein 68-jähriger Audi-Fahrer in Richtung B 500 unterwegs, als er mutmaßlich aufgrund Übermüdung nach links von der Fahrbahn abkam, durch den Grünstreifen fuhr, mit Leitpfosten und zwei größeren im Hang befindlichen Sandsteinen kollidierte und schließlich quer auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Beide Sandsteine lösten sich durch die Kollision und lagen in der Folge auf der Fahrbahn. Während der Fahrer und ein Mitfahrer leicht verletzt wurden, zog sich eine Mitfahrerin schwerere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst, wurden alle drei Insassen in eine Klinik gebracht. Der Audi Q3, an dem ein Totalschaden von rund 25.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Zur Räumung der Unfallstelle waren neben der Feuerwehr Oppenau auch die Straßenmeisterei im Einsatz. Letztere Einsatzkräfte musste die gelösten Sandsteine am Fahrbahnrand absichern.

/rs

