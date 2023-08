Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Zeugen und Geschädigte nach Schlägerei gesucht

Bühl (ots)

Nach zwei Schlägereien in der Bühler Innenstadt am Mittwochabend, sind die Ermittler des Polizeireviers Bühl auf der Suche nach Zeugen und insbesondere den Geschädigten der Taten. Gegen 22:20 Uhr soll es zunächst im Bereich der Kirche in der Franz-Conrad-Straße zu einer Auseinandersetzung nach einer Veranstaltung gekommen sein. Wenig später, gegen 22:40 Uhr, teilt ein Zeuge persönlich beim Polizeirevier mit, dass es im Bereich des Stadtgartens zu einer weiteren Auseinandersetzungen gekommen sei, die in einer Schlägerei gemündet habe. Bei der sofortigen Überprüfung mit mehreren Streifen, konnten dort und in der näheren Umgebung keine Schlägerei oder Beteiligte angetroffen werden. Auch weil sich bislang keine Beteiligten bei der Polizei gemeldet haben, sind die Beamten des Polizeireviers auf der Suche nach Zeugen und Geschädigten. Diese wenden sich unter der Telefonnummer 07223 99097-0 an die Ermittler in Bühl.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell