Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Mit Falschgeld bezahlt

Rastatt (ots)

Beamte des Kriminalkommissariats Rastatt ermitteln aktuell, weil ein 64-Jähriger am Mittwochabend in einer Buchhandlung am Bahnhof mit Falschgeld bezahlen wollte. Bei einer genaueren Kontrolle durch Polizeibeamte gegen 18:10 Uhr fanden diese neben dem falschen 20-Euro-Schein weitere Falsifikate im Besitz des Mittsechzigers. Der Mann muss sich nun wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld verantworten.

/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell