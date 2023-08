Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, Altenheim - Versuchter Einbruch - Polizei bittet um Hinweise

Neuried, Altenheim (ots)

Der versuchte Einbruch in ein Vereinsheim im "Viehweiderweg" führte dazu, dass Beamte des Polizeipostens Neuried Ermittlungen eingeleitet haben und um Hinweise aus der Bevölkerung bitten. Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versucht, gewaltsam auf das Gelände und in eine Lagerhalle zu gelangen. Offenbar wurden die Langfinger hierbei gestört und mussten ihre Aktion abbrechen. Sie hinterließen einen Sachschaden von rund 300 Euro. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang, werden unter der Telefonnummer: 07807 95799-0 entgegengenommen.

/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell