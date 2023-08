Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Zeugenaufruf: Einnahmen von Verkaufsstand entwendet

Bühl (ots)

Besonders dreist war ein Dieb am späten Mittwoch in Bühl. Nach einer Veranstaltung in der Hauptstraße waren die Betreiber eines Bierstands grade dabei aufzuräumen und zu putzen, als ein Unbekannter hinter ihrem Rücken die Kasse an sich nahm und unerkannt verschwand. Die Beamten des Polizeireviers Bühl sind nun auf der Suche nach Zeugen. Wer konnte beobachten, wie die Tageseinnahmen des Verkaufsstandes gegen 23:40 Uhr gestohlen wurden? Wer konnte möglicherweise auch zuvor oder danach verdächtige Wahrnehmungen machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 entgegengenommen.

