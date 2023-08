Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Ermittlungen aufgenommen, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Nach einem Vorfall am Schlossplatz am Mittwochabend, haben die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt die Ermittlungen zu den möglichen Hintergründen aufgenommen. So soll gegen 20:40 Uhr ein Heranwachsender von zwei Unbekannten angesprochen und zur Herausgabe seiner Tasche aufgefordert worden sein. Da sich der Heranwachsende dem Ansinnen offenbar nicht beugen wollte, soll ihm die Tasche entrissen und daraus Tabak, Feuerzeug und ein Messer entwendet worden sein. Im Anschluss entfernten sich die als

1.: männlich, korpulent, westasiatisches Aussehen, bekleidet mit weißer Jogginghose und dunklem Pullover

und

2.: männlich, schlank, dunkelhäutig, bekleidet mit weißem T-Shirt und Jeans

beschriebenen Verdächtigen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, wenden sich unter der Hinweisnummer 0781 21-2820 an die Beamten der Kriminalpolizei.

