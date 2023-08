Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verkehrsbehinderungen nach Unfall - Rollerfahrer schwer verletzt

Offenburg (ots)

Der Fahrer eines dreirädrigen Piaggio-Rollers hat am Freitagmittag nach einer Kollision mit einem Kleinlastwagen im Bereich der Kinzigbrücke schwere Verletzungen erlitten und musste nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine örtliche Klinik gebracht werden. Nach ersten Feststellungen dürfte der Lenker des Kleinlastwagens beim Spurwechsel vom linken auf den rechten Fahrstreifen den Rollerfahrer touchiert haben, sodass dieser gegen 11:45 Uhr stürzte und sich hierbei die schweren Verletzungen zuzog. Die rechte Fahrspur war während der Unfallaufnahme und bis zum Abschleppen des Rollers in Richtung Autobahn blockiert, was entsprechende Verkehrsbehinderungen mit sich brachte. Der Sachschaden wird von den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg auf etwa 2.500 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell