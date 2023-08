Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Hinweis auf Badeunfall

Achern (ots)

Kurz vor 18 Uhr am gestrigen Samstag erreichte das Führungs- und Lagezentrum der Polizei ein Notruf aus Achern. Im Bereich des Badestrandes am Achernsee wurde nach Angaben einer Zeugin eine junge Frau im Wasser wahrgenommen, die mit den Armen fuchtelte und dann nicht mehr gesehen wurde. Da von einem Badeunfall ausgegangen werden musste, wurden zahlreichen Polizeistreifen und Rettungskräfte von Feuerwehr, DLRG und des Rettungsdienstes zur Einsatzstelle entsandt. Ein zuerst am See eingetroffener Polizeibeamter entledigte sich seiner Uniform und führte mehrere Tauchgänge durch bis die Taucher der Feuerwehr und DLRG die Suche übernehmen konnten. Ein Rettungshubschrauber kreiste zudem über dem See um einen Blick von oben auf das Gewässer zu erhalten. Nach knapp zwei Stunden wurden die Suchmaßnahmen letztendlich ergebnislos eingestellt zumal auch bislang niemand im Bereich des Campingplatzes vermisst wurde. Über eine weitere Absuche des Sees wird in den kommenden Tagen entschieden. /ADR

