POL-SE: Klein Nordende - Zeugen nach tödlichem Verkehrsunfall gesucht

Bad Segeberg (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, den 23.04.2023, ist es in der Brauerstraße in Kaltenkirchen zum Einbruch in eine Arztpraxis und zur anschließenden Festnahme eines 17-jährigen Tatverdächtigen gekommen. Um 01:18 Uhr löste die Alarmanlage an dem Gebäude aus, woraufhin mehrere Streifenwagen in die Brauerstraße fuhren. Während die Einsatzkräfte das Gebäude umstellten, bemerkten die Beamten eine ...

