Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Rhaunen: Pkw überschlägt sich

Idar-Oberstein (ots)

Am späten Freitagabend befährt ein 39-jähriger Mann aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis die L182 von Bundenbach in Richtung Rhaunen. In einer Linkskurve verliert der leicht alkoholisierte Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen grauen Cupra und kommt von der Fahrbahn ab. An der, der Fahrbahn angrenzenden Böschung, überschlägt sich der Neuwagen. Glücklicherweise wird der Fahrer nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug muss durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Neben der Polizei befanden sich die Freiwillige Feuerwehr Bundenbach und der Rettungsdienst im Einsatz.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell