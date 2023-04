Bad Segeberg (ots) - In der Straße "Ossenpadd" in Uetersen ist es am frühen Samstagmorgen, den 22.04.2023, zum Brand eines VW Golfs gekommen. Verkehrsteilnehmer meldeten den Brand um 02:21 Uhr. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der VW bereits in voller Ausdehnung. Der Wagen hatte auf einem Parkstreifen neben der Fahrbahn gestanden. An dem Fahrzeug dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, der sich ...

