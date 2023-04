POL-SE: Kaltenkirchen - Festnahme nach Einbruch in Praxis

Bad Segeberg (ots) - In der vergangenen Nacht ist es sowohl in Halstenbek als auch in Rellingen zum Diebstahl von SUVs gekommen. Zwischen 19:30 und 06:45 Uhr entwendeten Unbekannte im Hermann-Löns-Weg in Rellingen einen orangen Jeep Wrangler Rubicon mit Hamburger Kennzeichen. In der Halstenbeker Seestraße wurde zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen ein schwarzer Mitsubishi Eclipse Cross mit Pinneberger Kennzeichen ...

