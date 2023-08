Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Angebranntes Essen verursacht enormen Schaden

Lahr (ots)

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind aktuell noch bei einem Brandeinsatz im Lahrer Schlehenweg im Einsatz. Gegen 18:30 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle Offenburg/Ortenau durch Anwohner ein Küchenbrand gemeldet.

Das nach ersten Erkenntnissen durch angebranntes Essen ausgelöste Feuer aktivierte einen Rauchwarnmelder und somit auch die angrenzenden Nachbarn. Obwohl der Brand im Bereich des Herdes zunächst durch einen Anwohner mittels Feuerlöscher eingedämmt werden konnte, fanden die Flammen ihren Weg schließlich über die Dunstabzugshaube bis zum Dachaufbau. Mehrere Glutnester erschweren aktuell die Löscharbeiten.

Einer ersten groben Schätzung nach entstand ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro. Die Bewohner der betroffenen Räume wurden nicht verletzt und kamen nach Rücksprache mit Verantwortlichen der Stadt Lahr in einem Hotel in Lahr unter. Die Brandwohnung wurde durch die Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Weitere Ermittlungen werden in den Folgetagen getätigt. /ADR

