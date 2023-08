Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Mutmaßlicher Einbrecher vorläufig festgenommen

Baden-Baden (ots)

Beamten des Polizeireviers Baden-Baden ist es in der Nacht auf Samstag gelungen, einen mutmaßlichen Einbrecher vorläufig festzunehmen. Nach bisherigen Feststellungen ist der 39-Jährige kurz nach 2 Uhr gewaltsam in ein Vereinsheim in der Straße "Am Keithgraben" eingedrungen. Eine damit einhergehende Alarmauslösung brachte mehrere Streifenbesatzungen auf den Plan. Die herbeieilenden Polizisten konnten den Verdächtigen noch im Vereinsheim in flagranti ertappen und festnehmen. Ob der vorläufig Festgenommene bei der Tatausführung noch von anderen Personen unterstützt wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Nach bisherigen Feststellungen dürfte nichts gestohlen worden sein. Der angerichtete Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro beziffert. Der Enddreißiger wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen und muss sich einem Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls stellen.

