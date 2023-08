Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Biberach, Prinzbach - Radfahrer nach Überholmanöver schwer verletzt, Hinweise erbeten

Die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg sind nach einer Unfallflucht am Samstagabend in der Straße "Untertal", bei der sich ein Fahrradfahrer schwere Verletzungen zugezogen hat, auf der Suche nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll ein bislang noch unbekannter Autofahrer kurz nach 21:30 Uhr in Höhe des Anwesens Nummer 11 eine Gruppe von drei hintereinanderfahrenden Radlern überholt haben. Ein 48-Jähriger, welcher der Gruppe vorausfuhr, soll sich mutmaßlich erschrocken haben, hierdurch ins Schlingern geraten und letztlich gestürzt sein. Zu einer Berührung zwischen Auto und Radfahrer sei es nicht gekommen. Ob trotzdem ein Zusammenhang zum Sturzgeschehen besteht, werden die polizeilichen Ermittlungen zeigen. Möglicherweise hat der Autofahrer den seitlichen Sicherheitsabstand unterschritten. Der 48-Jährige hat sich bei dem Sturz schwer verletzt und war nicht mehr ansprechbar. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und befindet sich in einem kritischen Zustand. Ob der Schwerverletzte zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinwirkung stand, wird eine bei ihm erhobene Blutprobe zeigen. Hinweise zum nun gesuchten Fahrzeug werden unter der Telefonnummer: 0781 21-4200 erbeten.

