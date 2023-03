POL-PDLD: Kreis Germersheim - Vermisster Jugendlicher - Öffentlichkeitsfahndung

Germersheim/Knittelsheim (ots) - Am 16.03.2023 wurde in der Hauptstraße von Knittelsheim von 09-30 -10.30 Uhr eine Lasermessung durchgeführt. Hier waren insgesamt 10 Autofahrer zu schnell. Bei einer weiteren Kontrolle in der Straße "Am Unkenfunk" in Germersheim hielten sich nochmal drei Autofahrer nicht an die erlaubten 30 km/h. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Dennis ...

