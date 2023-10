Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Rucksack aus PKW gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Am Montagnachmittag (30.10.2023) zwischen 16.00 Uhr und 16.15 Uhr schlugen vermutlich zwei bislang noch unbekannte Täter auf dem Parkplatz eines Großmarktes in der Motorstraße in Korntal zu. Eine 56 Jahre alte Frau lud ihre Einkäufe in ihren Mercedes, legte dann ihren grauen Lederrucksack auf dem Beifahrersitz ab und brachte anschließend ihren Einkaufswagen zurück. Als sie sich nun wieder in ihr Auto setzte, stellte sie fest, dass der Rucksack fehlte. Vermutlich dürften zwei noch unbekannte Täter in ihrer Abwesenheit auf noch unbekannte Art den PKW geöffnet und den Rucksack daraus entwendet haben. Einer der Täter dürfte etwa 170 cm groß, kräftig gebaut und zwischen 30 und 35 Jahren alt sein. Er war mit einer schwarzen Winterjacke und einer dunklen Hose bekleidet und trug einen Skater-Helm, dreieckige Ohrschützer und kabellose Kopfhörer. Sein Komplize hatte eine Jeans, einen schwarzen Mantel und eine graue Baskenmütze auf. Im Rucksack der Frau befanden sich persönliche Dokumente, ein Geldbeutel, Bank- und Kreditkarten sowie eine kleinere Menge Bargeld. Zeugen und insbesondere auch weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel. 0711 839902-0 oder per E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Korntal-Münchingen zu melden.

