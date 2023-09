Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung durch Brandlegung

Jena (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 03:00 Uhr wurde eine brennende Mülltonne in der August- Bebel- Straße festgestellt. Der unbekannte Täter hatte auf bisher unbekannte Art und Weise eine Mülltonne in Brand gesetzt. Hierdurch war die Mülltonne komplett niedergebrannt und auch eine weitere Mülltonne war in Mitleidenschaft gezogen worden. Ein aufmerksamer Bürger hatte den Brand mitbekommen und die restlichen Mülltonnen vom Brandherd weggezogen, sodass eine Ausbreitung des Brandes verhindert werden konnte.

Die Polizei Jena sucht Zeugen zum Sachverhalt, bitte telefonisch unter 03641-811123 melden.

