POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkr. Rottweil) Lampen und Kupferkabel von einer Baustelle gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Stockach (ots) - Eine Person ist bei einem Auffahrunfall an der Einmündung der Kreisstraße 6165 auf die Bundesstraße 313 am Montagmittag verletzt worden. Ein 22-jähriger Ford Focus-Fahrer war auf der K6165 in Richtung Stockach unterwegs. An der Rot zeigenden Ampel zur B313 prallte der junge Mann mit seinem Wagen in das Heck eines verkehrsbedingt haltenden Infinity ...

