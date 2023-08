Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld /Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbrecher nutzen Urlaubsabwesenheit aus

Auto gestohlen (30.08.2023)

Königsfeld (ots)

Die Urlaubsabwesenheit von Anwohnern ausgenutzt haben unbekannte Einbrecher, die in eine Wohnung in der Hörnlishofstraße eingebrochen sind. Die Unbekannten gelangten nach Einschlagen der Verglasung einer Balkontüre in eine Wohnung und durchwühlten sämtliche Räume. Dabei fielen ihnen die Autoschlüssel eines VW Golf GTE mit dem Kennzeichen VS-MS 847 in die Hände, der in einer Tiefgarage abgestellt war. Die Täter flüchteten mit dem neuwertigen Auto der Wohnungsbesitzerin im Wert von über 40.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Einbruch oder zum Verbleib des gestohlenen Autos machen können und bittet sie, sich unter der Telefonnummer 07724 94950-0 zu melden.

