Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall mit fünf Verletzten

Kaiserslautern (ots)

Fünf leichtverletzte Personen sowie Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am frühen Samstagmorgen in der Berliner Straße. Gegen 02:40 Uhr befuhr ein mit 5 Personen besetzter Pkw die Berliner Straße in Richtung Ludwigstraße. Der 19-jährige Fahrer verlor vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zunächst nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte der Pkw des Kaiserslauterers mit einem Laternenmast, überfuhr die bauliche Fahrbahntrennung und kam schließlich auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Neben dem 19-jährigen Fahrer wurden auch seine 16, 17, 18 und 19 Jahre alten Mitfahrer leicht verletzt. Die Stadtwerke waren zur Absicherung der offenen Stromleitung des Laternenmastes vor Ort. Des Weiteren wurde die Feuerwehr mit der Absicherung und Räumung der Unfallstelle beauftragt. |pvd

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell