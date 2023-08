Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Provokation auf der Autobahn führt zu Verkehrsunfall

Sembach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Bei einem Spurwechsel auf der Autobahn 63 stießen am Donnerstagnachmittag zwei Fahrzeuge zusammen. Sowohl der Transporter als auch der BMW waren in Richtung Kaiserslautern unterwegs, als der Unfall geschah. Wie der 51-jährige Transporter-Fahrer bei der Polizei zu Protokoll gab, gingen gegenseitige Provokationen zwischen ihm und dem anderen Fahrer der Kollision voraus. Nachdem die Fahrzeuge seitlich zusammengestoßen waren, hielten beide Fahrer an. Sie stiegen aus und gerieten direkt miteinander in Streit. Der 45-jährige BMW-Fahrer soll dabei handgreiflich geworden sein und dem 51-jährigen einen Kinnhakenverpasst haben. Daraufhin wurde dieser eigenen Angaben zufolge bewusstlos. Als der Mann wieder zu sich kam, stieg er in sein Auto und fuhr direkt zur nächsten Dienststelle. Die Ermittlungen der Polizei zu dem Verkehrsunfall sowie der Körperverletzung dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2150 in Verbindung zu setzen. |ksr

