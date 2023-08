Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In die Luft geschossen

Kaiserslautern (ots)

Ein 27-Jähriger machte am Donnerstagnachmittag auf ungewöhnliche Weise auf sich aufmerksam: Während er mit einem Fahrrad unterwegs war, schoss er mit einer Schreckschusspistole in die Luft. Als die Polizei den Mann kurz darauf kontrollierte, kamen weitere Straftaten ans Licht.

Der Reihe nach: Ein Anwohner war kurz nach 15 Uhr durch die Schüsse in der Mannheimer Straße hellhörig geworden. Als er nachschaute, sah er einen unbekannten Mann auf seinem Rad stadtauswärts fahrend, und alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten die beschriebene Person wenig später in der Nähe in einem Garten ausfindig machen. Sie kontrollierten und durchsuchten ihn. Dabei fanden die Beamten unter anderem eine Schreckschusspistole und einen Beutel mit Amphetamin. Des Weiteren entdeckten sie eine EC-Karte und einen Ausweis, die beide nicht auf den Namen des jungen Mannes ausgestellt waren. Die Ermittlungen ergaben, dass die Dokumente am Tag zuvor als gestohlen gemeldet wurden.

Auf Nachfrage räumte der 27-Jährige ebenfalls ein, dass ihm auch das Fahrrad, mit dem er gefahren war, nicht gehört. Weitere Angaben dazu wollte er allerdings nicht machen. Das Fahrrad wurde sichergestellt, ebenso wie die Waffe, die Drogen und die gestohlenen Dokumente. Anschließend wurde dem Mann ein Platzverweis ausgesprochen. Er muss sich nun wegen Diebstahls, Verstoßes gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz verantworten. |ksr/cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell