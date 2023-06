Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Neuendeich

Wedel - Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstagabend bzw. in der vergangenen Nacht ist es sowohl in Wedel als auch in Neuendeich zu Einbrüchen in eine Drogerie und ein Restaurant gekommen, zu denen die Kriminalpolizei Pinneberg nach Zeugen sucht.

In der Rissener Straße in Wedel in Höhe Croningstraße drangen zwei Männer bereits am Dienstagabend (20.06.2023) nach Ladenschluss um 20:30 Uhr durch die Ladentür in einen Drogeriemarkt ein und stahlen einer Tasche mit Parfums. Die Unbekannten flohen zu Fuß vom Tatort.

Um 03:21 Uhr heute Morgen löste der Einbruchsalarm bei einem Restaurant in der Straße "Kuhlworth" in Neuendeich aus.

Zwar dürfte mindestens ein Täter in das Gebäude gelangt, aber durch den ausgelösten Alarm ohne Diebesgut vertrieben worden sein.

Die Fahndung nach dem/den Täter/n verlief in der Nacht erfolglos.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Die Beamtinnen und Beamten bitten unter 04101 2020 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell