POL-SE: Wedel - Radfahrer von abbiegenden Transporter erfasst

Bad Segeberg (ots) - Am Donnerstag (22.06.2023) ist es in Prisdorf zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen. In der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 18:30 Uhr entwendeten Unbekannte Bargeld sowie Schmuck in noch unbekannter Schadenshöhe und entfernten sich unbemerkt aus dem Einfamilienhaus in der Hasenkehre. Die ...

