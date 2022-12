Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0761 --Frau an Haltestelle ausgeraubt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Herdentor Zeit: 07.12.2022, 23.40 Uhr

Ein Unbekannter schlug in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Frau in der Altstadt und raubte ihr das Portemonnaie. Die 51-Jährige musste ihre Verletzungen in einem Krankenhaus behandeln lassen.

Die Bremerin ging gegen 23.40 Uhr zur Haltestelle Herdentor. Der Straßenräuber näherte sich ihr, fragte nach Geld und zerrte an den Armen der Frau. Anschließend schlug er mit einem Gegenstand an den Kopf der 51-Jährigen, die daraufhin stürzte und kurzzeitig ohnmächtig war. Der Täter entwendete das Portemonnaie aus der Handtasche und flüchtete. Die Bremerin setzte sich in eine Straßenbahn und fuhr damit zum Hauptbahnhof. Fahrgäste sahen die Verletzungen und wählten den Notruf. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Räuber wurde als etwas 25 Jahre alt und mit 160 Zentimeter auffallend klein beschrieben. Er war schlank und hatte einen dunklen Teint. Weiter konnte er nicht beschrieben werden. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell