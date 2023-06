POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Frontalzusammenstoß auf Kadener Chaussee

Bad Segeberg (ots) - In der vergangenen Nacht (22.06.2023) ist es in der Pinneberger Straße in Hasloh zum Diebstahl eines schwarzen Renault Zoe gekommen. Unbekannte entwendeten den Kleinwagen mit Pinneberger Kennzeichen um 01:15 Uhr aus einem Carport. Das Fahrzeug verfügt über ein Keyless-Go-System. Die Kriminalpolizei Pinneberg sucht Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 04101 2020. Die Polizei gibt ...

