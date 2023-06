Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Klein Nordende - Renovierungsmüll abgelagert

Bad Segeberg (ots)

Unbekannte haben vermutlich in der vergangenen Woche drei Bigbags mit Renovierungsabfall in der Verlängerung des Ziegeleiwegs in Klein Nordende auf einem Feldweg abgeladen.

Die Ablagerung wurde am Freitag der vergangenen Woche gemeldet.

In den Bigbags stellte eine Streife unter anderem Bauschutt, Plastik-, Papp- und Tapetenreste sowie leere Farbeimer und benutzte Farbrollen fest.

Die Umweltermittler des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn bitten um sachdienliche Hinweise zu einem möglichen Verursacher unter 04121 40920.

