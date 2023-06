POL-SE: Wedel - Versuchter Diebstahl von Pkw

Bad Segeberg (ots) - Bereits am vergangenen Samstagnachmittag, den 17.06.2023, ist es auf der Hamburger Straße in Henstedt-Ulzburg zwischen Eichenweg und Hogenmoor zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem es zum Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem abbiegenden Pkw gekommen ist. Nach den bisherigen Erkenntnissen dürfte ein schwarzer Peugeot die Hamburger Straße aus Richtung Norderstedt kommend in Richtung ...

mehr