Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Körperliche Auseinandersetzung

Jena (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 03:55 Uhr, war es zu einer zunächst verbalen Streitigkeit zwischen drei Personen in der Johannisstraße gekommen. Zu den Hintergründen der Streitigkeiten gibt es unterschiedliche Angaben (Versionen). In der Folge hatten beide männliche Täter im Alter von 21 und 18 Jahren gemeinschaftlich auf den unbekannten männlichen Geschädigten eingeschlagen, bis dieser auf dem Boden zum Liegen kam. Im weiteren Verlauf hatte einer der Täter eine Glasflasche genommen und mit dieser mehrfach auf den Rücken des am Boden liegenden Geschädigten geschlagen. Diese körperliche Auseinandersetzung wurde durch namentlich bekannte Zeugen beobachtet. Die unbeteiligten Zeugen waren zur Hilfe geeilt und durch das bewusste Einschreiten war die Auseinandersetzung getrennt worden. Dies hatte wiederum der Geschädigte genutzt und verließ die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Täterbefragung war bekannt geworden, dass im Vorfeld der Geschädigte einen der Täter eine Kopfnuss verpasst hatte, woraufhin die Situation schlussendlich eskaliert war. Die genauen Umstände und Hintergründe der Auseinandersetzung sind nun Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei Jena sucht den Geschädigten und weitere Zeugen zum Sachverhalt, bitte telefonisch unter 03641-811123 melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell