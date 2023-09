LPI-J: Drogen sind Sch...e

Apolda (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 08.09.2023 in Apolda,wird bei einem 40 jährigen Fahrzeugführer ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser schlägt positiv auf Metamphetamin an. Anzeige und Blutentnahme im Krankenhaus Apolda. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de ...

