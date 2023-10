POL-DO: Ein Verletzter nach körperlicher Auseinandersetzung in Dortmund-Eving

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1006 Bei einem Verkehrsunfall auf der B 236 im Tunnel Wambel in Richtung Lünen erlitten vier Pkw-Insassen am Samstagabend (21.10.2023) leichte Verletzungen. Zwei von ihnen lieferte der Rettungsdienst nach Erstversorgung am Unfallort in Krankenhäuser ein. Um 19:16 Uhr wechselte eine 54-jährige Peugeot-Fahrerin aus Lünen im Tunnel von der rechten auf die linke Spur, um zu überholen. Nach ...

