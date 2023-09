POL-PDTR: Fundanzeige

Polizeidirektion Trier

Hermeskeil (ots)

Am 29.09.2023 wurde um 21:00 Uhr eine rosafarbene Sporttasche der Marke Nike in der Bahnhofstraße in Hermeskeil aufgefunden und durch einen ehrlichen Finder bei hiesiger Polizeiinspektion abgegeben. In der Tasche befanden sich zwei Paar Sportschuhe, eine Sportleggins, sowie ein Sportshirt. Hinweise zu einem Eigentümer liegen keine vor.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell