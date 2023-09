Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigungen - Unfälle - Spendenkasse entwendet - Fahrraddiebstahl - Diesel entwendet

Aalen (ots)

Waiblingen: Auto durch Fußtritt beschädigt - Zeugen gesucht

Am Montagabend gegen 19:15 Uhr wurde ein am Bahnhof geparkter Toyota Aygo von einem bisher unbekannten Mann durch einen Fußtritt beschädigt. Dieser soll laut Zeugen ein schwarzrot-kariertes Hemd sowie blaue Jeans getragen haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Fellbach-Oeffingen: Baustellenfahrzeuge beschädigt

Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen schlugen bisher unbekannte Täter in der Hofener Straße die Heckscheibe eines Kompaktbaggers sowie die Seitenscheibe eines Radladers ein. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Fahrer eines gelben Abschleppwagens befuhr am Montag gegen 10:45 Uhr die Schorndorfer Straße in Richtung Innenstadt. Kurz vor der Einmündung zur Eberhardstraße wechselte er auf den Rechtsabbiegestreifen und übersah hierbei einen Omnibus, der sich bereits auf der Rechtsabbiegespur befand und streifte diesen. Anschließend fuhr er unerlaubt weiter. Der Schaden am Omnibus beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Spendenkasse entwendet

Am Montag im Zeitraum zwischen 3 Uhr und 7 Uhr wurde eine Spendenkasse, die im Bereich des Drive-in-Schalters eines Schnellrestaurants in der Bühlstraße angebracht war, aus der Vorrichtung gerissen und aus dieser ca. 100 Euro Bargeld entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Kernen im Remstal: Wohnmobil beschädigt

Im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Montagmittag wurde ein Wohnmobil, das in der Kappelbergstraße abgestellt war, vermutlich durch Schläge oder Tritte beschädigt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Kernen im Remstal - Stetten: Kind bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Ein 73 Jahre alter Skoda-Fahrer befuhr am Montagnachmittag gegen 15:10 Uhr die Kirchstraße in Richtung Frauenländerstraße und wollte nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Hierbei übersah er einen etwa fünfjährigen Radfahrer, der den dortigen Gehweg befuhr. Dieser stürzte anschließend und zog sich eine Schürfwunde am Knie zu. Der Junge, der einen Helm trug, gab dem Autofahrer gegenüber anschließend zu verstehen, dass es ihm gut gehe und fuhr weiter. Das Polizeirevier Fellbach sucht unter der Telefonnummer 0711 57720 nun Zeugen, die Hinweise zum gestürzten Knaben geben können.

Fellbach: Fahrrad gestohlen

Durch einen bisher unbekannten Dieb wurde am Montag zwischen 8 Uhr und 17:30 Uhr ein in der Straße Marktplatz gegenüber der Lutherkirche abgestelltes Fahrrad vom Hersteller Stevens gestohlen. Das Fahrrad war mit einem Kettenschloss gesichert. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Backnang: Unfall beim Spurwechsel

7000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag kurz vor 20 Uhr ereignete. Eine 64-jährige Opel-Fahrerin befuhr die Eugen-Adolf-Straße und stieß kurz vor der Einmündung zur Annonay-Straße beim Wechsel auf die Linksabbiegespur mit einem Pkw Mitsubishi zusammen. Die Fahrzeuginsassen blieben beim Zusammenstoß unverletzt.

Backnang: Diesel entwendet

In der Straße Kuchengrund im Industriegebiet Süd wurden zwischen Freitag und Montag aus einem dort parkenden Lkw ca. 400 Liter Diesel abgezapft. Der Tankdeckel wurde hierzu gewaltsam geöffnet. Hinweise zum Tatgeschehen werden nun von der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

