POL-DO: Kinder laufen bei Dunkelheit zwischen geparkten Autos auf Straße: Junge von Pkw erfasst und schwer verletzt

Dortmund (ots)

Nach zwei Verkehrsunfällen am Freitag (20.10.2023) in Dortmund-Brechten und Dortmund-Lütgendortmund mit insgesamt drei verletzten Kindern gab es am Samstagabend (21.10.2023) im Stadtteil Lütgendortmund einen weiteren Unfall mit einem Kind. Bei den Unfällen waren die Kindern jeweils zu Fuß unterwegs.

Um 20:21 Uhr rannten zwei Kinder am Samstag bei Dunkelheit zwischen zwei geparkten Autos in Höhe der Hausnummer 125 auf die Steinhammerstraße. Eine Autofahrerin erkannte die Gefahr, konnte aber trotz Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig stoppen.

Der Audi der 27-jährigen Dortmunderin erfasste einen 10-jährigen Jungen aus Castrop-Rauxel. Er wurde dabei schwer verletzt. Die Autofahrerin stieg aus, verständigte sofort den Notruf und leistete Erste Hilfe.

Der Freund des Jungen blieb unversehrt. Nach übereinstimmenden Aussagen einer Zeugin und eines Zeugen (auf der Steinhammerstraße im Gegenverkehr unterwegs) rannten die Kinder nicht vorhersehbar auf die Straße.

Der Rettungsdienst versorgte den schwerverletzten Jungen am Unfallort und lieferte ihn in ein Krankenhaus ein. Die Steinhammerstraße war während der Unfallaufnahme bis 22:20 Uhr gesperrt.

Wenn Kinder zwischen geparkten Autos oder an anderen Sichthindernissen auf die Straße laufen, ist das Unfallrisiko besonders hoch. Wie bei dem Unfall am Samstag kann eine schnelle Reaktion am Steuer einen Unfall nicht immer verhindern.

Die Polizei bittet Eltern, diese Situation mit ihren Kindern durchzusprechen und bei Unsicherheit zu üben.

