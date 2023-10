Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Kinder bei Verkehrsunfall in Dortmund-Brechten verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1003

Zwei Kinder überquerten am Freitag (20.10.2023) an einer Ampel die Brambauerstraße in Dortmund-Brechten. Eine Autofahrerin erfasste die beiden 11-Jährigen (ein Junge und ein Mädchen).

Nach übereinstimmenden Aussagen von Zeuginnen und Zeugen befuhr die 32-jährige Autofahrerin um 07:22 Uhr die Brambauerstraße mit ihrem Audi bei Grünlicht, als die Kinder bei Rotlicht für Fußgänger die Straße überquerten.

Auf der gegenüberliegenden Seite hielt zu dem Zeitpunkt eine Straßenbahn. Die Kinder wollten die Bahn offenbar erreichen und liefen auf die Straße. Dabei erfasste sie der Audi.

Der Rettungsdienst versorgte die verletzten Kinder am Unfallort und lieferte sie anschließend in ein Krankenhaus ein. Für die Unfallaufnahme war die Brambauerstraße bis 08:30 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell