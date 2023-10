Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerpunktkontrollen in Dortmund: Für Sicherheit und Ordnung in der Innenstadt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1002

Die Polizei Dortmund hat in dieser Woche erneut Schwerpunktkontrollen in der Innenstadt und in der nördlichen Innenstadt Dortmunds durchgeführt. Das Ziel: weniger Straftaten, mehr Sicherheit und Ordnung.

Die Einsatzkräfte konnten zwei Tatverdächtige nach einem Raub festnehmen und der Bundespolizei übergeben, die den Sachverhalt weiterbearbeitet. Darüber hinaus vollstreckten die Beamten einen Haftbefehl im niedrigen vierstelligen Bereich.

In der Nordstadt stellten die Beamten einen Pkw fest, der als gestohlen gemeldet war. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Beamten fertigten nach Personenkontrollen außerdem zwei Anzeigen wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetzt und eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Ebenfalls stellten sie hier Betäubungsmittel sowie Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich sicher.

Am Stadtgarten kontrollierten die Dortmunder Einsatzkräfte zwei Personen, die augenscheinlich der Betäubungsmittelszene zugehörig waren. Beide führten keine Ausweisdokumente mit, weshalb sie zwecks Identitätsfeststellungen mit zur Wache genommen wurden. Im Anschluss daran wurden sie wieder entlassen.

Die Beamten hielten bei Verkehrskontrollen einen E-Scooter-Fahrer an. Die Person räumte ein, dass sie Drogen konsumiert hatte. Ihn erwartet nun eine Anzeige. Im Innenstadtbereich fertigten sie zwei Strafanzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis bzw. Fahrens ohne Zulassung.

Die Polizei wird auch weiterhin präsent sein und Schwerpunktkontrollen durchführen - für mehr Sicherheit für die Einwohnerinnen und Einwohner Dortmunds.

