Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsstörungen beim Bundesliga-Spiel zu erwarten: Frühe Anreise ist ratsam

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0997

Der BVB spielt am Freitagabend (20. Oktober) um 20.30 Uhr im Signal-Iduna-Park gegen den SV Werder Bremen. Die Polizei erwartet bei dem morgigen Spiel Verkehrsstörungen und rät den Fans daher frühzeitig anzureisen.

Auf der Ardeystraße wird es am morgigen Tag weiterhin eine Sperrung am Tunnel unter der B 1 geben. Statt zwei Fahrspuren pro Fahrtrichtung wird nur eine Tunnelröhre befahrbar sein und damit nur jeweils eine Fahrspur in Richtung Norden und Süden zur Verfügung stehen.

Die Polizei rät Fans aus diesem Grund: Reisen Sie frühzeitig an. Nutzen Sie zudem den ÖPNV oder Park-and-Ride-Parkplätze außerhalb des Stadionumfeldes.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell