Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Festnahmen nach versuchtem Einbruch in ein Vereinsheim in Dortmund-Rahm

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0994

Nach einem versuchten Einbruch in ein Vereinsheim in Dortmund-Rahm in der Nacht zu Mittwoch (18. Oktober) hat die Polizei zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen.

Die Tat wurde der Polizei gegen 2.45 Uhr gemeldet. Die Verantwortlichen waren über ein Überwachungssystem auf die Eindringlinge aufmerksam geworden. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten Einbruchsspuren an einem Fenster fest. Im Umfeld des Vereinsheims konnten sie zwei Tatverdächtige (17 und 18) vorläufig festnehmen. Einen weiteren 21-jährigen Dortmunder trafen sie ebenfalls in der Nähe an und nahmen die Personalien des mutmaßlichen Komplizen auf.

Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Diebstahls. Die Ermittlungen dauern an.

