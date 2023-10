Polizei Dortmund

POL-DO: Beamter bemerkt mutmaßliches illegales Kfz-Rennen auf der Dortmunder Straße - und erleichtert zwei junge Männer um ihre Führerscheine

Zwei junge Männer haben sich am Dienstagmittag (17. Oktober) auf der Dortmunder Straße zwischen Dortmund-Wickede und Unna offenbar ein illegales Kfz-Rennen geliefert. Was sie nicht bemerkten: Dass sich hinter ihnen ein ziviler Streifenwagen der Polizei Dortmund befand...

Gegen 12.30 Uhr befand sich der Streifenwagen auf der Dortmunder Straße in Richtung Unna. Der Beamte erkannte, wie vor ihm zwei hintereinander fahrende Autos sichtbar stark beschleunigten, mit hoher Geschwindigkeit und deutlich geringem Sicherheitsabstand fuhren. Mit dem Ziel, die beiden Fahrzeuge anzuhalten und zu kontrollieren, folgte er ihnen bis ins Unneraner Stadtgebiet hinein. Zwischenzeitlich waren beide Fahrzeuge bei erlaubten 70 km/h bei doppelter Geschwindigkeit unterwegs. Zusammen überholten sie zudem ein weiteres Auto, das die Dortmunder Straße befuhr und scherten kurz vor dem Fahrzeug hintereinander wieder ein.

An einer Rotlicht zeigenden Ampel an der Kreuzung Afferder Weg ergab sich schließlich die Möglichkeit einer Kontrolle. Hier kam auch die überholte Fahrzeugführerin dabei, die sich sichtlich irritiert von dem Fahrmanöver der jungen Männer zeigte, die am Steuer der beiden "Rennautos" saßen. Bei der Kontrolle des 21-Jährigen aus Unna und des 22-jährigen Dortmunders zeigten diese sich sodann auch recht kleinlaut.

Ihre Einsicht konnte die Sicherstellung ihrer Führerscheine und auch die folgende Anzeige wegen des Verdachts der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kfz-Rennen jedoch nicht mehr verhindern.

Es bleibt zu hoffen, dass diese Erfahrung beiden auch in Zukunft eine Lehre sein wird. Denn eins ist klar: Die Polizei Dortmund zeigt null Toleranz gegenüber Möchtegern-Rennfahrern.

