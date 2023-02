POL-PPKO: E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen und unter Drogeneinfluss geführt

Koblenz (ots) - Am Mittwoch, 08.02.23 klingelte ein bislang unbekannter Täter gegen 16.10 Uhr an der Tür der 85-jährigen Geschädigten, die in der Lindenstraße in Koblenz, Stadtteil Goldgrube, wohnhaft ist. Unter dem Vorwand, einen Wasserschaden überprüfen zu müssen, verschaffte er sich Zugang zur Wohnung der Seniorin. Kurze Zeit später verließ der Mann die ...

