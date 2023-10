Polizei Dortmund

POL-DO: Randalierende Männer waren für zwei Polizeieinsätze verantwortlich

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0992

Die Polizei wurde am 17.10.2023 gegen 14:43 Uhr zu einer Schlägerei unter Brüdern in die Bergmeisterstraße (Bushaltestelle) in Dortmund-Schüren gerufen.

Passanten bemerkten zuvor den Streit und verständigten die Polizei.

Als die Polizei eintraf, verhielten sich beide Brüder (30 und 34 Jahre alt) gegenüber den Beamten aggressiv.

Sie benutzten im weiteren Gespräch mit den Beamten rassistische Begriffe, auch sprachen sie Beleidigungen aus. Aus diesem Grund erhielten sie einen Platzverweis.

Beide Brüder fielen dann um 16:55 Uhr erneut im Bereich Freie-Vogel-Straße negativ auf. In Richtung Hörde laufend schlugen sie auf geparkte Autos ein und sprangen gegen diese.

Nach ersten Erkenntnissen wurde dabei auch der ,,Hitlergruß" gezeigt. Erneut traten beide Männer lautstark, aggressiv gegenüber den Beamten auf.

Die Polizei brachte beide Männer, die zum zweiten Mal randalierend auffielen, zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen ersuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Volksverhetzung.

