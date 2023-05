BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei am Flughafen Niederrhein in Weeze

Dortmund (ots) - Am gestrigen Montagmorgen (29. Mai) trafen Bundespolizisten am Dortmunder Hauptbahnhof einen Mann mit einer blutenden Wunde am Hals an. Wenig später stellten sie einen 41-Jährigen mit diversen Schnittverletzungen im Gesicht fest. Gegen 8 Uhr verständigten Bahnmitarbeiter die Bundespolizei am ...

