Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Opfer und Täter zugleich - Jugendliche werden beraubt und gehen anschließend auf Diebestour

Bielefelf/Herford (ots)

Am Freitagnachmittag (26. Mai) erschienen zwei 16 und 17-jährige Jugendliche auf dem Bundespolizeirevier Bielefeld und erstatteten eine Anzeige wegen Raubes. Den Angaben der Beiden zu Folge gerieten sie auf einem Bahnsteig im Bahnhof Herford mit einem Unbekannten in eine körperliche Auseinandersetzung. Hierbei soll der 16-Jährige durch den Unbekannten mit einem Messer leicht am Oberschenkel verletzt worden sein. Zudem sei ihm das Handy geraubt worden. Eine kleine Stichwunde wurde durch Beamte der Bundespolizei erstversorgt. Eine ärztliche Versorgung wurde abgelehnt. Während der Anzeigenaufnahme meldete sich eine 23-jährige Frau und gab an, dass die beiden Männer vor Betreten der Dienststelle eine Stofftasche vor der Dienststelle ablegten und sie baten auf die Tasche aufzupassen. In der Tasche befanden sich Kleidungsstücke im Wert von 385 Euro, an denen noch die Sicherungsetiketten befestigt waren. Eine erste Auswertung der Videoaufnahmen des Hauptbahnhofes Bielefeld und des Bahnhofes Herford ergab, dass die beiden Jugendlichen im Bahnhof Herford mit einem Unbekannten in einem Gerangel verwickelt waren. Im Anschluss erreichten sie den Hauptbahnhof Bielefeld mit einem Zug, gingen in Richtung Innenstadt und kamen später mit dem Stoffbeutel zurück zum Hauptbahnhof. Einen Kassenbon für die Kleidungstücke konnten sie nicht vorweisen. Nach Aufnahme der Anzeige wegen Raubes leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls gegen die beiden unter der Obhut des Jugendamtes des Kreises Minden-Lübbecke stehenden stehenden algerischen Staatsangehörigen ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell