POL-LM: +++Handydiebstahl+++Pkw gestohlen+++Fundunterschlagung+++Kennzeichendiebstahl+++Unfall unter Alkoholeinfluss+++Körperverletzung+++

1. Handy aus Hosentasche gestohlen

Tatort: 65549 Limburg, Bahnhofsplatz 1 - City Döner Tatzeit: Freitag, den 31.03.23, 18:00 Uhr Sachverhalt: Die Geschädigte befand sich in der Gaststätte. Dort wurde ihr von einem unbekannten Täter das Handy aus der hinteren Hosentasche gestohlen.

2. Pkw mit Originalschlüssel gestohlen

Tatort: 65549 Limburg, Westerwaldstraße 82, dortige Autowerkstatt Tatzeit: Samstag, 01.04.23, 02:37 Uhr Sachverhalt: Zwei unbekannte Täter betraten das Gelände der Autowerkstatt. Dort brachen sie zunächst einen Pkw Chevrolet auf. Jedoch entwendeten die Täter einen nicht zugelassenen Opel Meriva. Das Fahrzeug war unverschlossen und der Fahrzeugschlüssel steckte im Zündschloss.

3. Unterschlagung einer vergessenen Handtasche Tatort: 65553 Limburg-Dietkirchen, Höhenstraße 8a - Adler Modemarkt Tatzeit: Samstag, 01.04.2023, 12:00 Uhr Sachverhalt: Die Geschädigte begab sich zunächst in eine Umkleidekabine. Beim Verlassen vergaß die Geschädigte ihre Handtasche. Der unbekannte Täter entwendete die Handtasche.

4. Beide Kennzeichen gestohlen

Tatort: 65549 Limburg, Westerwaldstraße 111-113 Tatzeit: Freitag, 31.03.2023, 19:30 Uhr bis Samstag, 01.04.2023, 14:30 Uhr Sachverhalt: Unbekannte Täter entwendeten beide amtlichen Kennzeichen LM-HB 800 von einem silbernen/grauen Pkw Ford Focus.

5. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit einer verletzter Person und vier beteiligten Fahrzeugen Tatort: 65549 Limburg, Schiede / Diezer Straße Tatzeit: Samstag, 01.04.2023, 23:13 Uhr Sachverhalt: Alle Unfallbeteiligten befuhren die B 8 / Schiede in Limburg in Richtung Weilburg. Nachdem die Ampel an der Kreuzung Schiede / Diezer Straße rot zeigte hielten die drei vorderen Fahrzeuge an. Die Unfallverursacherin, eine 51-jährige Frau aus dem Rhein-Lahn Kreis bemerkte dies zu spät und fuhr auf das vorausfahrende / stehende Fahrzeug auf. Durch die Wucht des Aufpralles wurde das Fahrzeug auf die zwei davorstehenden Fahrzeuge geschoben. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 12.000EUR. Ein Unfallbeteiligter, 29-jähriger aus Limburg wurde leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte die Streifenbesatzung fest, dass die Unfallverursacherin unter Alkoholeinfluss stand. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

6. Körperverletzung durch Schläge ins Gesicht Tatort: 65549 Limburg, Bahnhofsplatz 2b - Werkstatt Tatzeit: Sonntag, 02.04.2023, 00:18 Uhr Sachverhalt: Der Geschädigte geriet in verbale Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf wurde der Geschädigte von zwei Security Mitarbeitern aus der Werkstatt begleitet. Der Geschädigte hatte aber etwas in der Werkstatt vergessen und ging zurück. Dann schlug einer der Security Mitarbeiter auf den Geschädigten ein und verletzten diesen am Kopf und der Stirn.

