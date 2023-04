PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Verkehrsunfälle mit verletzten Personen+++

Limburg (ots)

1. Verkehrsunfall mit Personenschaden

B 417, zwischen Mensfelden und Linter

Am Freitag wurden drei Personen bei einem Verkehrsunfall teilweise schwer verletzt. Eine 46-jährige Fahrzeugführerin aus Hünfelden befuhr mit ihrem Renault die B 417, aus Richtung Mensfelden kommend in Fahrtrichtung Linter. Ein hinter ihr fahrender Pkw mit einem 92-jährigen Mann aus Hünfelden und einer 89-jährigen Beifahrerin setzte kurz vor dem Harvesterhof zum Überholen an. Die Renault-Fahrerin wollte nach links in den Harvesterhof einbiegen und hatte auch hierzu schon ihre Geschwindigkeit verringert. Dies bemerkte der Überholer zu spät und es kam zur seitlichen Berührung der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenprall wurde das Fahrzeug des 92-Jährigen in den Graben geschleudert. Die beiden Insassen des Smart mussten durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Fahrer wurde mit dem Hubschrauber, die Beifahrerin wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 16000.-EURO.

2. Verkehrsunfall mit Personenschaden

B 8, zwischen Limburg und Elz, Kreuzung Koblenzer Straße

Ein 18-jähriger befuhr mit einem VW die B 8 aus Elz kommend in Richtung Limburg und wollte an der Kreuzung zur Koblenzer Straße nach links in Richtung Empire abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden, 51-jährigen Rollerfahrer und nahm diesem die Vorfahrt. Der Rollerfahrer wurde hierbei schwer verletzt. Er wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5500.-EURO.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell