PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Diebstahl aus Restaurant +++ Unfallflucht in Seelbach +++ Geschwindigkeitsüberwachung auf der B8 +++ Aktueller Blitzerreport

Limburg (ots)

1. Diebstahl aus Restaurant,

Weilburg, Am Postplatz, Freitag, 31.03.2023, circa 06:10 Uhr

(he)Heute morgen machte eine Anwohnerin im Bereich der Örtlichkeit "Am Postplatz" eine verdächtige Wahrnehmung und informierte daraufhin die Polizei. Diese stellte dann einen Diebstahl aus einem vor Ort befindlichen Restaurant fest. Gegen 06:10 Uhr bemerkte die Mitteilerin vor dem Fenster ihrer Wohnung eine Person mit Taschenlampe, welche einen Sack mit sich führte. Als die Zeugin die Person darauf ansprach, entfernte diese sich. Die alarmierte Polizei fand in unmittelbarer Nähe zwei Säcke, deren Inhalt mutmaßlich aus einem benachbarten Restaurant stammen könnte. Nachdem die Schlüsselberechtigte des Restaurants verständigt worden und vor Ort gekommen war, stellte man fest, dass die Lebensmittel und Reinigungsmittel tatsächlich aus der Gaststätte stammten. Weiterhin wurde das Fehlen von Bargeld festgestellt. Wie der oder die Täter in das Gebäude gelangen konnten, steht noch nicht abschließend fest. Die Polizei in Weilburg nimmt unter der Rufnummer (06471) 9386-0 Hinweise entgegen.

2. Unfallflucht in Seelbach,

Villmar-Seelbach, Bergstraße, Donnerstag, 30.03.2023, 23:20 Uhr

(sun)Am Donnerstagabend touchierte ein unbekanntes Fahrzeug in Vilmar-Seelbach einen Pkw und flüchtete daraufhin. Gegen 23:20 Uhr war in der Bergstraße ein Mazda geparkt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, aus Richtung Talstraße in Richtung Obere Neustraße fahrend, streifte vermutlich beim Vorbeifahren den Mazda und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin in unbekannte Richtung. Der Schaden wird auf circa 2.500 Euro geschätzt. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass das verursachende Fahrzeug weiß gewesen sein könnte. Die Polizei in Weilburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06471/ 9386-0 entgegen.

3. Geschwindigkeitsüberwachung auf der B8, Bereich Limburg-Süd, an der BAB-Brücke, Fahrtrichtung Brechen, Donnerstag, 30.03.2023, 21:15 Uhr - 23:55 Uhr

(he)Gestern Abend führte der Verkehrsdienst der Polizeidirektion Limburg-Weilburg auf der B8 bei Limburg-Süd im Bereich der dortigen Autobahnbrücke eine Geschwindigkeitsmessung durch. Zwischen 21:15 Uhr und kurz vor Mitternacht wurde der Verkehr in Richtung Brechen überwacht. Von 620 gemessenen Fahrzeugen waren 45 zu schnell unterwegs. Elf davon werden einen Bußgeldbescheid erhalten. Der Führer oder die Führerin eines Pkw, welcher bei erlaubten 70 km/h mit 115 km/h gemessen wurde, muss darüber hinaus noch mit einem Fahrverbot rechnen.

4. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Für die nächste Woche wird im Landkreis Limburg-Weilburg die folgende Messstelle angekündigt: Donnerstag, 06.04.2023: Niederbrechen, B8

Es wird darauf hingewiesen, dass weiterhin auch unangekündigte Messungen durchgeführt werden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell